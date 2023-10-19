Российские десантники поразили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Он был обнаружен в ходе разведывательно-поисковых действий, сообщили в Минобороны

ТАСС, 19 октября. Российские десантники, применив самоходные артиллерийско-минометные установки 2С9 "Нона", поразили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем живую силу украинских боевиков", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что опорный пункт был уничтожен в районе Клещеевки.

Ранее сообщалось, что расчет ПТРК "Фагот" ВДВ России уничтожил два украинских танка и БМП Bradley с пехотой ВСУ на артемовском направлении.