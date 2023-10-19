ВС РФ с помощью FPV-дронов поразили пять пехотных групп ВСУ на донецком направлении

Артиллерия группировки "Юг" нанесла огневое поражение по пункту временной дислокации 3-го батальона 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Часовом Яре, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Юг" при помощи FPV-дронов поразила пять пехотных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, 112-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромово и Марьинка. Уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа. <…> Ударными FPV-дронами поражено пять групп пехоты противника в районе Раздоловки", - сообщил он на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы противник потерял 152 мм орудие Д-20 и 152 мм буксируемую гаубицу "Мста-Б". Артиллерия группировки "Юг" нанесла огневое поражение по пункту временной дислокации 3-го батальона 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Часовом Яре.

"Средствами противовоздушной обороны и РЭБ уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в Донецкой Народной Республике, а также управляемая авиационная бомба JDAM-ER и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS", - добавил Астафьев.