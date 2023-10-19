МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления 110-й механизированной бригады ВСУ

Он находился в ДНР

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154 районах.