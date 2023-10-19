МО РФ сообщило о приближении к границе самолетов ВВС Британии над Черным морем

В ведомстве заявили, что пара российских истребителей Су-27 поднимались в воздух из-за приближения самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителей Typhoon

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пара российских истребителей Су-27 поднимались в воздух из-за приближения самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и двух многоцелевых истребителей Typhoon ВВС Великобритании к госгранице РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"19 октября 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - отметили в военном ведомстве.

Там уточнили, что экипажи идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon ВВС Великобритании. "При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в Минобороны.

В министерстве отметили, что российские истребители выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая при этом воздушные трассы и не допуская опасного сближения с самолетами иностранного государства.