19 октября, 16:25
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы организовали 10 постов для безопасного движения по дорогам Карабаха

По данным Минобороны РФ, всего с 19 сентября свернули 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов в Аскеранском, Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы в течение прошедших суток выставили в Нагорном Карабахе 10 постов для обеспечения безопасности движения по дорогам. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 10 постов, в том числе пять совместно с азербайджанской стороной", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.

Также российские миротворцы участвуют в работах по восстановлению электро- и газоснабжения в населенных пунктах Нагорного Карабаха. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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