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Военная операция на Украине

МО РФ отметило работу бронированных санитарных машин "Линза" в зоне СВО

По данным ведомства, они позволяют вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации и позволяют вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем. Об этом сообщил водитель-санитар эвакуационного отделения с позывным Ставрополь.

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"Вывозили раненых прямо с поля боя. Хватает ей защиты [этого] класса. Проходимость хорошая. Выдерживает все, для чего она была предназначена. <...> И с переднего края вывозит, и с более отдаленных путей. Прямо во время боя эвакуировали, когда был стрелковый бой. БТР работали, танки работали, в этот момент эвакуировал, [в том числе] под минометным огнем. Машина позволяет", - рассказал он на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

"Линза" создана на базе бронированного автомобиля "Тайфун" с колесной формулой 4х4. Машина предназначена для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Она оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок. Снаряженная масса машины составляет чуть более 15 тонн, а броня обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от пуль калибра 7,62 мм и осколков. Максимальная скорость "Линзы" достигает 105 км/ч. 

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