ВКС России уничтожили в Сирии склады террористов с боеприпасами для РСЗО

Как заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, за сутки зафиксировали два случая нарушения протоколов деконфликтации со стороны проамериканской коалиции

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили подземные склады террористов в провинции Идлиб, где хранились боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"Ввиду непрекращающихся провокаций террористических группировок, действующих на территории идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб в районе Иштербак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО", - сообщил он.

Замруководителя центра добавил, что за сутки зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации со стороны проамериканской коалиции, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - добавил Кулить.