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обновлено 19 октября, 23:10
Военная операция на Украине

Герасимов доложил Путину, что войска РФ решают задачи в соответствии с планом СВО

Президент России попросил начальника Генштаба Вооруженных сил РФ "передать привет командирам"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом специальной военной операции.

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Глава государства посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где ему сообщили о ходе СВО.

"Товарищ верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - доложил Герасимов.

Путин также во время посещения штаба Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону попросил Герасимова "передать привет командирам". "Всем командирам привет передавайте", - сказал глава государства, выходя из штаба и на прощание пожимая руку Герасимову. "Обязательно", - заверил в ответ военачальник.

Путин прилетел в Ростов-на-Дону по пути из Перми, где он накануне принял участие в нескольких мероприятиях, включая международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". В штабе главе государства доложили о ходе специальной военной операции. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичВоенная операция на Украине
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