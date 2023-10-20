В России создают систему ночного видения для скрытного передвижения в зоне СВО

Разработка позволит военным не включать фары на автомобилях и квадроциклах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Лаборатория ППШ" на основе опыта спецоперации разрабатывает систему ночного видения "Флинт", которая обеспечивает скрытное движение на квадроциклах в зоне боевых действий. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Денис Осломенко.

"На форуме "Армия" мы выслушали рекомендации относительно нашей системы ночного видения на основе тепловизионных прицелов "Легат". В результате сейчас разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов, например, для вывоза раненых с поля боя. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Решение должно быть готово ориентировочно к середине ноября", - рассказал он.

Осломенко сообщил, что "Флинт" устанавливается в передней части квадроцикла либо на крышу автомобиля, к нему подводится питание. Изображение с системы можно вывести на экран или на очки с ЖК-экранами, которые надевает водитель. Установка занимает несколько минут.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности, антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон".