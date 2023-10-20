В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка и до 50 военных ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российская артиллерия нанесла огневое поражение блиндажам и опорным пунктам украинских военных в районах Спорного и Белогоровки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Юг" уничтожила на донецком направлении до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также танк противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку подразделений третьего механизированного батальона 28-й отдельный механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки. Кроме того, уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка Донецкой Народной Республики", - сообщил Астафьев.

Начальник пресс-центра добавил, что артиллерия группировки нанесла огневое поражение блиндажам и опорным пунктам противника в районах Спорного и Белогоровки, в результате уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" в Северске и танк в Курдюмовке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика" в Александро-Шультино, а также две гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 в Антоновке.

"Средствами противодействия поражены 12 беспилотных летательных аппаратов противника типа "Валькирия", "Катана", Mavic 3 и FPV в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка, Липовое, Подгорное, Новая Каменка", - добавил Астафьев.