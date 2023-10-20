Новейшая САУ "Коалиция" прошла госиспытания

Как сообщили в госкорпорации "Ростех", это позволяет начать серийное производство установки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания, это позволяет начать ее серийное производство, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Госкорпорация "Ростех" завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ", подтвердив уникальные технические характеристики установки. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", - сообщили там.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев отметил, что завершение госиспытаний САУ "Коалиция-СВ" позволяет начать ее серийное производство. "Фактически это боевой робот, отличительной чертой САУ является высокий уровень автоматизации - экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий. Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия", - привели его слова в Ростехе.

О САУ

Новейшая САУ "Коалиция-СВ" оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира "Коалиции-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. На самоходке реализован режим огневого налета. До недавнего времени эта задача в российской артиллерии была нереализуема.

Разработчиком является Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник", а производителем - АО "Уральский завод транспортного машиностроения" ("Уралтрансмаш").

Впервые "Коалиция-СВ" была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года.