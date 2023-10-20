20 октября, 07:55
Военная операция на Украине

На Херсонщине у Антоновского железнодорожного моста уничтожили скопление ВСУ

Соединения группировки войск "Днепр" ликвидировали на этом же направлении три лодки с 12 украинскими солдатами

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки ликвидировали в районе Антоновского железнодорожного моста 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), на этом же направлении уничтожены три лодки с 12 украинскими солдатами. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 3 лодки противника, потери ВСУ в живой силе - 12 погибших. [Уничтожено] место скопления живой силы противника в районе Антоновского железнодорожного моста, потери ВСУ в живой силе - 16 погибших и 5 раненых", - сказал он.

На этом же направлении на правом берегу Днепра у населенного пункта Инженерное уничтожен миномет калибра 120 мм с расчетом и боекомплект к нему, в островной зоне - позиция ВСУ с девятью военнослужащими, еще четверо ранены, а на каховском направлении - гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация