На Херсонщине у Антоновского железнодорожного моста уничтожили скопление ВСУ

Соединения группировки войск "Днепр" ликвидировали на этом же направлении три лодки с 12 украинскими солдатами

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки ликвидировали в районе Антоновского железнодорожного моста 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), на этом же направлении уничтожены три лодки с 12 украинскими солдатами. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 3 лодки противника, потери ВСУ в живой силе - 12 погибших. [Уничтожено] место скопления живой силы противника в районе Антоновского железнодорожного моста, потери ВСУ в живой силе - 16 погибших и 5 раненых", - сказал он.

На этом же направлении на правом берегу Днепра у населенного пункта Инженерное уничтожен миномет калибра 120 мм с расчетом и боекомплект к нему, в островной зоне - позиция ВСУ с девятью военнослужащими, еще четверо ранены, а на каховском направлении - гаубица "Мста-Б" с боекомплектом.