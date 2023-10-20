В ВС РФ заявили, что ВСУ стали реже применять БПЛА на краснолиманском направлении

Это связано с усилением средств ПВО российских сил, сообщил командир дивизиона ЗРК "Тор" Центрального военного округа с позывным Молния

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Украинские военные на краснолиманском направлении стали в 2-3 раза реже запускать беспилотники самолетного типа из-за усиления средств ПВО российских сил. Об этом сообщил ТАСС командир дивизиона ЗРК "Тор" Центрального военного округа с позывным Молния.

"Беспилотников разведывательных стало меньше. Если раньше в день летало по 5-6, то сейчас 1-2, редко когда 3 выявляется за сутки. Мы их регулярно выбиваем", - сказал Молния.

Он добавил, что из-за усиления ПВО на направлении перестали появляться и вертолеты противника.

"Ранее было несколько моментов применения противником вертолетов, но мы регулярно работаем, и они больше сюда не залетают, для них опасно", - уточнил собеседник агентства.

Ранее он сообщил ТАСС, что его дивизион с декабря прошлого года, когда начал работать на краснолиманском направлении, уничтожил более 300 разведывательных беспилотников противника.