Минобороны РФ сообщило об уничтожении подразделения "Азова"

В ведомстве рассказали, что ВС РФ нанесли четыре групповых удара по складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с 14 по 20 октября нанесли четыре групповых удара по складам ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили склад хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), мастерскую сборки ракет, подразделения "Азова" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 14 по 20 октября ВС РФ нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования "Азов", иностранных инструкторов и наемников", - сказали в ведомстве.