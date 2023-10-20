20 октября, 13:45

Вертолеты Ми-24 Балтфлота провели стрельбы по морским целям в Балтийском море

В учениях задействовали более 10 экипажей

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота отработали бомбометание и выполнили ракетно-артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли условного противника. Кроме того, вертолетчики выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по мишеням, имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели", - говорится в сообщении.

Вертолетчики наносили удары как поодиночке, так и в составе пар. Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработке и совершенствованию тактики и способов применения морской авиации, отметили в пресс-службе.

В плановом летно-тактическом учении задействовали более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-24. 

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