На севере Украины в 16 раз увеличили плотность минных заграждений с июня 2022 года

Командующий группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что ВСУ также усиливают фортификационные сооружения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз. Об этом заявил командующий группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Плотность минно-взрывных заграждений в нашей полосе ответственности увеличена в 16 раз", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

По его словам, всего с июня 2022 года "на основных направлениях возможного наступления противника" установлено свыше 500 тыс. противотанковых мин. "Это, в частности, противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, минированных завалов и так далее", - добавил командующий.

Наев подчеркнул, что, помимо наращивания минно-взрывных заграждений, ВСУ также усиливают фортификационные сооружения. "При тесном взаимодействии с главами военных администраций строим военные инженерно-технические и фортификационные сооружения. Устанавливаем дополнительные камеры слежения. Работа в этом направлении продолжается круглосуточно", - указал он. Командующий добавил, что на севере страны также увеличивают количество мобильных огневых групп противовоздушной обороны для защиты объектов критической инфраструктуры.

Как указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ВСУ повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях. Минобороны Украины ранее заявляло о нехватке саперов в рядах ВСУ. 19 октября власти решили задействовать в разминировании инвалидов, переселенцев, раненых военных и граждан старше 45 лет. Этим категориям лиц государство готово оплатить обучение по специальности "сапер".