Рогов сообщил о росте интенсивности боевых действий в районе Работина в десятки раз

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", также резко увеличилось количество атак и используемой техники ВСУ на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали свои действия в районе села Работина в Запорожской области. Интенсивность боев на этом участке линии боевого соприкосновения выросла в десятки раз, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Резко увеличилось количество атак и используемой техники ВСУ на ореховском направлении - между Вербовым и Работиным в сторону Новопрокоповки. Интенсивность выросла в десятки раз", - сказал собеседник агентства.

Накануне Рогов сообщил о росте числа атак со стороны ВСУ на васильевском участке фронта в районе Пятихаток, Лобкового, Степового. Отмечалось использование танков, бронетехники, большого количества пехоты и беспилотных летательных аппаратов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.