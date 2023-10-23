От "шайтан-трубы" до "папы всех бомб": термобарические боеприпасы российской армии

Сверхдальний огнемет

"Тосочка" — дальнейшее развитие систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Из-за принципа действия такие машины называют огнеметами, так как их реактивные снаряды доставляют к месту взрыва горючую смесь. В отличие от гусеничных предшественников ТОС-2 имеет колесное шасси на базе армейского грузовика "Урал". Прицеливание и стрельба тяжелой огнеметной системы происходят в автоматическом режиме. ТОС-2 вдвое легче ТОС-1А и способна поражать цели на расстоянии до 18 км, что в несколько раз больше, чем у предыдущих огнеметов.

"Решение очень хорошее. У классического ТОС <...> маленькая дальность стрельбы — это зависит больше от самой ракеты, боеприпаса, и второе — его габаритность и ограниченная подвижность. Он очень шумный, его далеко слышно, так как [установлен] танковый двигатель и противник в принципе может заблаговременно услышать приближение подобной техники и принять меры", — поделился мнением в беседе с ТАСС офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев, отметив, что колесное шасси обеспечивает гораздо большую маневренность.

По его словам, на момент разработки "Буратино" и "Солнцепека" планировалось, что они будут двигаться в боевом порядке вместе с танками и подавлять полупрямой наводкой огневые точки и укрепрайоны противника. В нынешней же кампании ТОС применяются как классические реактивные установки залпового огня.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" © Александр Река/ ТАСС

По сравнению с предшественниками ТОС-2 может выпустить меньше 220-миллиметровых боеприпасов — 18 (у "Солнцепека" их может быть 24, а у ТОС-1 — 30). "Будет две машинки — будут, соответственно, два пакета с большим количеством направляющих", — прокомментировал эту особенность Саканцев, заметив, что "Солнцепеки" в зоне СВО обычно не возят с собой полный заряженный боекомплект. К тому же, как сказал специалист, расчеты зачастую оставляют боковые направляющие пустыми — они становятся своеобразным противоосколочным экраном для остальных ракет.

ТОС-1 получила боевое крещение в ходе боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Системы успешно применяются в зоне специальной военной операции (СВО), выжигая наблюдательные пункты противника, укрытия, склады боеприпасов, участвуя в контрбатарейной борьбе. Огонь корректируется беспилотными летательными аппаратами.

"В зоне работы экипажей ТОС военнослужащие украинских формирований все чаще добровольно сдаются в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы своих командиров", — сообщило Минобороны РФ. "По радиоперехвату после работы боевой машины в эти позиции отказывается заступать пехота, подразделения. Говорят: мы не пойдем, отказываемся выполнять приказ, отдавайте нас под суд", — рассказал командир огнеметной роты с позывным Симба.

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) также могут вести огонь снарядами с объемным взрывом. К примеру, ракета 9М529 калибра 300 мм для РСЗО "Смерч" способна доставить 100 кг взрывчатой смеси на расстояние до 90 км. В месте ее подрыва создается термическое поле температурой свыше 1 тыс. градусов и диаметром 25 м.

Термобарические, объемно-детонирующие, вакуумные

Принцип действия боеприпасов, которыми ведут огонь машины семейства ТОС, основан на создании и подрыве облака из смеси горючего вещества и кислорода из атмосферы. При этом создается колоссальное давление и температура до 3 тыс. градусов. Такие боеприпасы называются и термобарическими, и объемно-детонирующими, однако, как заметил Саканцев, принцип действия у них один и тот же и различается лишь интервал между началом распыления смеси и ее воспламенением. Чем больше объем горючего, тем большее время необходимо перед детонацией.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" © Виктор Бодров/ ТАСС

Специалист отметил высокую эффективность термобарических боеприпасов при уничтожении живой силы. "Термобар" не поражает цель осколками — [поражает] ударной волной в первую очередь. И бронежилет, каска и прочее <...> не спасают никак", — сказал он. При этом крупные боеприпасы, по его словам, создают в эпицентре взрыва область пониженного давления, из-за чего их иногда называют вакуумными. Это приводит к тяжелым внутренним баротравмам у человека. Недостатком термобарических боеприпасов Саканцев назвал низкий эффект воздействия по бронетехнике.

Взрыв термобарического снаряда ТОС-1А "Солнцепек" в ходе учений огнеметных подразделений ЗВО © Министерство обороны России

Согласно данным Минобороны РФ, впервые в боевых действиях боеприпас такого типа применили США в 1969 году во время войны во Вьетнаме.

"Шайтан-труба"

Российская армия использует широкую номенклатуру объемно-детонирующих боеприпасов. Один из наиболее миниатюрных — термобарический выстрел для гранатомета ГМ-94. Оружие помогает военнослужащим штурмовых подразделений в зоне СВО, позволяя поражать противника даже в различных укреплениях.

Гранатомет ГМ-94 © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Другой малогабаритный образец — ручная термобарическая граната РГ-60ТБ. При массе снаряжения 240 г и общей массе 350 г эффект ее применения такой же, как от взрыва 660 г тротила.

Еще одна известная термобарическая граната — реактивный пехотный огнемет одноразового использования РПО-А "Шмель". Его предшественником является огнемет "Рысь" с перезаряжаемой пусковой установкой. Оружие было создано в 1970-х годах конструкторами тульского КБ приборостроения (сейчас входит в состав госкорпорации "Ростех"). В нем огнесмесь, заключенная в специальную капсулу, доставлялась к цели с помощью твердотопливного ракетного двигателя, при этом объемного взрыва не происходило.

С 1986 года на смену "Рыси" пришел гораздо более эффективный, компактный и дальнобойный "Шмель". Поражающее действие одной гранаты РПО-А, летевшей на 600 м, приравнивается к взрыву артснаряда калибра 122 мм. Оружие применялось советскими войсками в Афганистане, получив прозвище "шайтан-труба". Его термобарическая граната была особенно эффективна против неприятеля, засевшего в расщелинах и небольших замкнутых укрытиях. Свои высокие характеристики "Шмель" подтвердил в ходе боевых действий на Северном Кавказе 1994–1996 годов, во время которых из него было сделано около 17 тыс. выстрелов. Также "Шмели" используются российскими штурмовыми подразделениями в СВО.

Мы работаем по дотам, дзотам (долговременные огневые точки — прим. ТАСС), укреплениям противника, когда не может пройти пехота. Если снаряд попадает даже вблизи дота, дзота, проникает газ внутрь, создает вакуум, избыточное давление, и противник остается на месте Старший огнеметчик группировки "Центр" СВО

В 2002 году на вооружение ВС РФ принят малогабаритный реактивный огнемет МРО-А "Бородач", предназначенный для боя в городских условиях, а в 2003-м — модернизированный "Шмель-М", способный отправить термобарическую гранату повышенной мощности на 1 700 м. При массе заряда 3,2 кг его эффективность соответствует 152-миллиметровому гаубичному снаряду.

Макет малогабаритного реактивного огнемета МРО-А "Бородач" © Виктор Бодров/ ТАСС

Существует термобарический "апгрейд" и семейства ручных гранатометов РПГ-7: граната ТБГ-7В с прицельной дальностью до 500 м эффективно уничтожает живую силу и легкобронированную технику противника фугасным, осколочным и зажигательным действием.

Помимо этого, выпускаются термобарические боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов. Так, "Корнет-ЭМ" кроме ракет с кумулятивной и осколочно-фугасной боевыми частями может вести огонь термобарической управляемой ракетой на расстояние до 8 км. При этом мощность боевой части боеприпаса эквивалентна 10 кг тротила.

"Папа всех бомб"

По принципу объемной детонации сконструированы наиболее мощные неядерные боеприпасы, которые являются авиационными. К примеру, объемно-детонирующая авиабомба ОДАБ-500ПМВ несет 193 кг горючего состава, эффективна при поражении военно-промышленных объектов, а ударная волна позволяет использовать боеприпас для разминирования противопехотных и противотранспортных минных полей. Вместе с другими авиабомбами ОДАБ-500 применялась в зоне спецоперации для уничтожения складов боеприпасов и вооружения, а также укрепрайонов.

Макет объемно-детонирующей авиационной бомбы ОДАБ-500ПМВ © Виктор Бодров/ ТАСС

Воздушно-космические силы РФ могут применять еще более мощное оружие с боевой частью объемной детонации — корректируемую авиационную бомбу КАБ-1500ЛГ-ОД-Э. Она оснащена лазерной гиростабилизированной головкой самонаведения и поражает цель с точностью 4–7 м.

Наконец, у России имеется самая разрушительная в мире неядерная авиабомба, которую разработчики прозвали "папой всех бомб" — по аналогии с шутливой расшифровкой "мать всех бомб" (mother of all bombs) аббревиатуры американской управляемой фугасной бомбы GBU-43 MOAB (Massive Ordnance Air Blast).

США применяли свой сверхмощный боеприпас в 2017 году в ходе боевых действий в Афганистане, чтобы разрушить пещеры, в которых укрывались вооруженные боевики. MOAB настолько велика и тяжела (свыше 9 м длиной, массой почти 10 т), что для применения поднимается в грузовом салоне военно-транспортного самолета, а над целью выкатывается наружу на специальной тележке через открытую рампу.

Российская бомба, согласно кадрам, показанным Первым каналом в 2007 году, применялась при испытаниях аналогичным образом. Однако благодаря термобарическому исполнению она в четыре раза мощнее американского "тяжеловеса", а площадь ее поражения больше в 20 раз. Генерал-полковник Александр Рукшин, занимавший до 2008 года должность замначальника Генштаба ВС РФ, сообщил телеканалу, что по сравнению с ядерным боеприпасом такая бомба не загрязняет окружающую среду радионуклидами.

Результаты испытаний созданного авиационного боеприпаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом Александр Рукшин заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ

Журналисты предположили, что такое изделие в ряде случаев способно заменить ядерные заряды малой мощности. Состав горючей смеси не раскрывался, но она мощнее тротила и создана с применением нанотехнологий. При этом, как подчеркнули в российском военном ведомстве, разработка не нарушила ни одного международного договора.

Виктор Бодров