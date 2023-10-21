Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 250 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что огнем артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации удалось поразить украинские подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Войска российской группировки "Центр" за сутки поразили около 130 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили не менее 255 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 130 целям противника. <...> В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих", - сказал он.

Савчук добавил, что огнем артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.