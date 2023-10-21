Силы РФ уничтожили более 50 украинских военных на херсонском направлении

Ликвидированы четыре лодки и места скопления живой силы, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки ликвидировали на херсонском направлении более 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив четыре лодки и места скопления живой силы. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены четыре лодки противника в районе населенного пункта Тягинка, потери ВСУ в живой силе - 20 погибших. [Уничтожены] места скопления живой силы противника в районе населенных пунктов Тягинка и Приднепровское, потери ВСУ в живой силе - 32 погибших и 10 раненых", - сказал он.

В районе села Львово был уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, около Понятовки - гаубица Д-30 с боекомплектом. В островной зоне уничтожена установка РСЗО "Град", на каховском направлении - позиция одного подразделения ВСУ с восемью военнослужащими, еще четверо ранены.