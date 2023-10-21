Группировка сил "Восток" отразила атаку ВСУ в направлении Приютного

Она сорвала четыре попытки ротации подразделений на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Группировка "Восток" отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного Запорожской области, а также сорвала четыре попытки ротации подразделений на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в направлении Приютного. Сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки", - сказал он.

По словам Чехова, в районе Новомихайловки была сорвана попытка подвоза боеприпасов на позиции ВСУ, что привело к потерям автомобильной техники и живой силы противника.

Начальник пресс-центра отметил, что авиация группировки, а также ракетные войска и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 102-й бригады территориальной обороны ВСУ близ Новомихайловки, Урожайного, Шевченко и Угледара ДНР, а также Малиновки Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы, добавил он, была уничтожена РСЗО "Град", артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.