21 октября, 09:59
Военная операция на Украине

Рогов заявил об уничтожении силами РФ за сутки трех танков ВСУ в районе Работина

Еще одна украинская боевая машина получила повреждения, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потерял три танка в районе села Работино в Запорожской области, еще одна украинская боевая машина получила повреждения, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Была попытка противника прорваться в районе Работина с помощью бронетехники, но неудачная. За сутки подбито три танка, один "подранок" ушел", - сказал Рогов.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ также проявляют активность в районе села Вербового. "Противник использует кассетные боеприпасы и планирующие бомбы. Мы отвечаем ТОСами и ФАБами (тяжелыми огнеметными системами и фугасными авиабамбами - прим. ТАСС)", - отметил Рогов. Он добавил, что ВСУ также активизировались в районе села Копани.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация