Еще одна украинская боевая машина получила повреждения, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потерял три танка в районе села Работино в Запорожской области, еще одна украинская боевая машина получила повреждения, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была попытка противника прорваться в районе Работина с помощью бронетехники, но неудачная. За сутки подбито три танка, один "подранок" ушел", - сказал Рогов.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ также проявляют активность в районе села Вербового. "Противник использует кассетные боеприпасы и планирующие бомбы. Мы отвечаем ТОСами и ФАБами (тяжелыми огнеметными системами и фугасными авиабамбами - прим. ТАСС)", - отметил Рогов. Он добавил, что ВСУ также активизировались в районе села Копани.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.