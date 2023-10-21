21 октября, 10:09
Военная операция на Украине

Рогов заявил об успешном проведении контратак в районе Новодонецкого в ДНР

ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Российские силы на времевском направлении провели успешные контратаки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На времевском направлении идут контратаки со стороны российских сил, особенно успешны в районе Новодонецкого. Несколько десятков боевиков [ВСУ] уничтожено. Активно работает наша артиллерия", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в районе села Приютного, по словам Рогова, российские войска вывели противника из лесополосы и взяли под контроль освобожденный участок.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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