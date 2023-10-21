Десантники ВСУ под Ореховым в Запорожской области начали снимать свои минные поля

Это может говорить об их планах пойти в наступление на этом участке, следует из данных разведки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области начала снимать минные поля перед своими позициями, что может говорить об их планах пойти в наступление на этом участке. Это следует из данных разведки, предоставленных ТАСС одним из российских подразделений на данном участке.

"Наша разведка сообщила, что противник производил снятие минных заграждений перед своими позициями, что может свидетельствовать о планах возобновить наступательные действия на данном участке", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данном участке активно работают авиация ВС РФ, а также расчеты беспилотников-камикадзе "Ланцет".