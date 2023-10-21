21 октября, 11:48
Военная операция на Украине

Десантники ВСУ под Ореховым в Запорожской области начали снимать свои минные поля

Это может говорить об их планах пойти в наступление на этом участке, следует из данных разведки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области начала снимать минные поля перед своими позициями, что может говорить об их планах пойти в наступление на этом участке. Это следует из данных разведки, предоставленных ТАСС одним из российских подразделений на данном участке.

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"Наша разведка сообщила, что противник производил снятие минных заграждений перед своими позициями, что может свидетельствовать о планах возобновить наступательные действия на данном участке", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данном участке активно работают авиация ВС РФ, а также расчеты беспилотников-камикадзе "Ланцет". 

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