В Санкт-Петербурге прошла панихида, посвященная памяти Суворова

В мероприятии приняли участие воспитанники довузовских образовательных организаций МО РФ, а также курсанты Военного института физической культуры

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Панихида, посвященная памяти полководца Александра Суворова, прошла в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня [21 октября] в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге состоялась панихида, посвященная памяти князя Александра Васильевича Суворова. Панихиду провел наместник Александро-Невской лавры преосвященнейший епископ Вениамин", - сказали в ведомстве.

В мероприятии приняли участие курсанты Военного института физической культуры, а также воспитанники и воспитанницы довузовских образовательных организаций Минобороны. После молитвы об упокоении князя Суворова епископ Вениамин обратился к присутствующим с проповедью и отметил, что место захоронения полководца открыто для посещения.

Александр Суворов (1730-1800) - великий русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск Пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов своего времени и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека он участвовал в семи войнах, провел более 60 сражений и не проиграл ни одного. После смерти погребен в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.

Основным способом вооруженной борьбы в его практике было наступление, характеризовавшееся борьбой за захват инициативы, стремлением навязать врагу боевые действия в невыгодных для него условиях. Отдавая предпочтение наступлению, Суворов считал возможным при определенных обстоятельствах прибегать к обороне.