Российские десантники отбили атаку ВСУ около Артемовска

Украинские солдаты отступили, бросив убитых и раненых, сообщили в Минобороны РФ

ТАСС, 22 октября. Ивановские десантники отбили атаку украинских военных в районе Артемовска в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На Артемовском направлении после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп ВСУ. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские военные отступили, бросив убитых и раненых. Особую роль в отражении атаки сыграл расчет автоматического гранатомета АГС-17, который отработал по наступающему противнику.