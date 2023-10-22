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Военная операция на Украине

Российские десантники отбили атаку ВСУ около Артемовска

Украинские солдаты отступили, бросив убитых и раненых, сообщили в Минобороны РФ

ТАСС, 22 октября. Ивановские десантники отбили атаку украинских военных в районе Артемовска в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"На Артемовском направлении после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп ВСУ. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские военные отступили, бросив убитых и раненых. Особую роль в отражении атаки сыграл расчет автоматического гранатомета АГС-17, который отработал по наступающему противнику. 

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