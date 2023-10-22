22 октября, 09:12
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили на правобережье Херсонщины стоянку с западной техникой ВСУ

Среди них были БМП-2 и Bradley

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Силы РФ уничтожили стоянку с 15 боевыми бронированным машинами (ББМ), среди которых были БМП-2 и американские Bradley. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили стоянку ББМ противника на правобережье Херсонской области. В районе населенного пункта Ольговка располагалось около 15 единиц военной техники, такие как БМП-2 и Bradley", - сказали в оперативных службах.

Уточняется, что также были ликвидированы более 10 боевиков ВСУ. 

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