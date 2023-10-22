МО РФ сообщило о поражении трех бригад и полка ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, уничтожено более 30 украинских военнослужащих

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ на краснолиманском направлении нанесли поражение живой силе и техники трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.