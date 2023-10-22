22 октября, 11:18,
обновлено 22 октября, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ на донецком направлении потеряли более 550 военных

По данным военного ведомства, подразделения группировки "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе Богдановки и Клещеевки

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на донецком направлении более 550 военнослужащих. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"Общие потери противника на данном [донецком] направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что подразделения группировки "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе Богдановки и Клещеевки. "Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка Донецкой Народной Республики", - добавили в министерстве. 

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