МО РФ заявило о поражении живой силы и техники трех бригад ВСУ на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, это произошло в районах населенных пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое в ДНР и Малиновка в Запорожской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подразделения восточной группировки ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике трех бригад на южнодонецком направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сообщении.