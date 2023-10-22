22 октября, 11:20,
обновлено 22 октября, 11:27
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25

По данным военного ведомства, самолеты МиГ-29 сбили в Днепропетровской и Харьковской областях, а Су-25 - северо-западнее Донецка

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ сбили три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской и Харьковской областях, а также один Су-25 северо-западнее города Донецка.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк, - сказали в ведомстве. 

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