МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 30 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, перехватили 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО "Ураган", - сказали в ведомстве.

Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовое, Горняк Донецкой Народной Республики, Кузьмино Луганской Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка, Копани, Жовтневое Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 508 самолетов, 253 вертолета, 8 157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 869 танков и других боевых бронированных машин, 1 167 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 567 единиц специальной военной автомобильной техники.