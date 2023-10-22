В состав херсонского отряда имени Маргелова вошли бойцы из Николаева и Одессы

Отряд выполняет поисково-разведывательные задачи, организовывает штурмовые операции на линии соприкосновения, а также занимается охраной стратегических объектов

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Уроженцы Николаева и Одессы вошли в состав добровольческого отряда имени В. Ф. Маргелова в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС командир взвода с позывным Евпат на полигоне после занятий.

"В отряде есть бойцы со всех уголков России - от Камчатки до Херсонской области. Есть также ребята из Одессы и Николаева", - сказал он.

Командир отметил, что одним из условий вступления в добровольческий батальон является гражданство России. "Набор в отряд идет активно, непрерывно. Интерес есть. Особенно радует, что его проявляют жители Херсонской, Запорожской областей", - подчеркнул он.

Формирование отдельного добровольческого разведывательного батальона имени Героя Советского Союза Василия Маргелова началось в Херсонской области в октябре 2022 года. Он выполняет поисково-разведывательные задачи, организовывает штурмовые операции на линии соприкосновения, а также занимается охраной стратегических объектов.

Будни отряда

Корреспондентам ТАСС удалось понаблюдать за тренировкой бойцов - в этот раз они малым составом отрабатывали стрельбу. "Подготовка идет непрерывно: когда подразделение возвращается с линии соприкосновения, ему дается время на восполнение боевой готовности - на отдых. А потом опять начинается подготовка с учетом уже полученного опыта", - рассказал Евпат.

По его словам, каждый выход на линию соприкосновения преподает новые уроки, например, нюансы использования беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы с обеих сторон. Командир уточнил, что в отряде активно идет обмен опытом. "Тех, кто не служил и не имеет представления о боевой работе, всему научим", - добавил он.

Командир взвода рассказал про бойцов, которые зачастую выходят на задачу на 3-5 суток, обходясь без сна и отдыха.

Он также отметил командира передовой группы с позывным Гуд, который во время боя под Антоновским мостом, получив множественные ранения конечностей, головы и грудной клетки, смог самостоятельно выйти в точку эвакуации под непрерывным огнем с украинской стороны. "Сейчас, к счастью, Гуд жив, поправляется, готов скоро вернуться в строй и продолжить служить на благо России", - сказал Евпат.

После тренировки корреспонды ТАСС пообщались с бойцами. Сэм - местный, из Херсонской области, служил с начала СВО, но в отряде недавно. Он ждет возвращения столицы региона под контроль сил России. Пулеметчик Слай приехал в отряд из города Нахабина в Московской области вслед за отцом, чтобы защищать свою страну. Боец Инспектор приехал из Нижнего Тагила, в армии не служил, работает госслужащим, но "не смог остаться в стороне".