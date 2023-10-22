ВСУ участили обстрелы Кинбурнской косы в Херсонской области

Они пытаются артиллерией разминировать берег, сообщил командир диверсионно-штурмовой бригады "Днепр" Андрей Жидков

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов природного парка на Кинбурнской косе в Херсонской области и пытаются артиллерией разминировать берег, сообщил ТАСС командир диверсионно-штурмовой бригады "Днепр" Андрей Жидков.

"Обстановка на Кинбурнской косе стабильно напряженная. Враг усиливает обстрелы с каждым днем, не только по позициям нашим, но и по населенным пунктам, лесополосе. Противник пытается артиллерией разминировать берег, выявлять наши огневые позиции", - сказал он.

По словам Жидкова, "если до недавнего времени было 5-6 в день, то на сегодняшний день доходит до 20 и более прилетов". "Артдуэли мы тоже проводим в ответ на обстрелы противника. Наша артиллерия работает", - рассказал он.

Практически все леса на Кинбурнской косе выжжены, поскольку ВСУ уже несколько месяцев обстреливают природный парк зажигательными и фосфорными снарядами. Также уничтожена половина жилых домов в населенных пунктах на косе, в том числе на берегах разрушены все строения, уточнил он.

Кинбурнская коса расположена в устье Днепра на левом берегу Днепровско-Бугского лимана. Уникальный уголок природы, объединяющий в единое экопространство море, степи и леса. В ландшафтный парк прилетали на зимовку более 250 видов птиц, на косе произрастало около 450 образцов флоры, часть из которых занесена в Красные книги Украины и Европы. С началом боевых действий ВСУ наносят удары по экосистеме.