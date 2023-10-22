22 октября, 19:02

Функционирование двух сирийских аэропортов нарушено после израильских ударов

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, речь идет об аэропортах Дювали и Эн-Найраб

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ВВС Израиля утром в воскресенье нанесли удар по аэропортам Дамаска и Алеппо. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, в результате ударов авиаударов повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов.

"22 октября c 05:22 до 05:33 три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов", - сказал Кулить. 

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