Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Чтобы прицелиться и произвести выстрел, артиллеристам необходимо не более трех минут, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Артиллеристам, служащим на гаубицах Д-30 в зоне проведения специальной военной операции, требуется не более двух-трех минут для наведения и выстрела по цели. В Минобороны РФ сообщили, что стрельба ведется по всем видам целей.

"Выявлять цели артиллеристам помогают беспилотники. С момента получения координат до выстрела проходит не больше двух-трех минут. И снарядов артиллеристам тоже надо немного для уничтожения цели - один, два, максимум три", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет орудия находится в постоянной боевой готовности круглые сутки. Для беспрерывной боевой готовности расчеты сменяются на боевом посту.

"Как только выявлена цель - мы наносим по ней огневое поражение. Цели все были: живая сила, огневые средства противника, легкобронированная техника, миномётные расчёты. Попадали в танк прямым попаданием, обездвиживали его, потом добивали. Цели были разные. Крайняя цель - живая сила и иностранный образец вооружения MaxxPro, - рассказал командир гаубичной батареи с позывным "Плита", его цитирует Минобороны.

Д-30 (2А18) - буксируемая гаубица калибра 122 мм. Предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или в укрытиях, командно-наблюдательных пунктов, огневых средств, вооружения и военной техники. Масса орудия - 3,2 тонны, максимальная дальность стрельбы - 15,3 км, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту, масса снаряда - 21,8 кг, боекомплект - 80 выстрелов. Расчет - 6 человек. Тягач может транспортировать гаубицу по шоссе на скорости до 80 км/ч.