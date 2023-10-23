Боец спецназа ВС РФ рассказал об афроамериканцах среди наемников ВСУ

Заместитель командира роты специального назначения с позывным Скала также сообщил, что российские образцы вооружения более практичные, чем украинские

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Боец спецназа Центрального военного округа, проходящий службу в зоне проведения спецоперации, рассказал о наличии афроамериканцев среди наемников Вооруженных сил Украины. Видео с его интервью опубликовало Министерство обороны России.

"Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали. Трофей находим, изучаем, понимаем, что наши образцы вооружения зачастую лучше намного, хоть может и немного устаревшие, но они наиболее практичные, лучше себя ведут в данной местности", - рассказал заместитель командира роты специального назначения с позывным Скала.

Он уточнил, что его рота выполняет такие задачи, как разведка и нанесение артиллерийского поражения.

"У нас были примеры, когда противник знал, какая бригада напротив него находится, и он боится нас. Боится, во-первых, вступать с нами в стрелковый контакт. Они, как правило, бегут, не могут справиться с нами", - добавил он.