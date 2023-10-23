В России создали первые FPV-очки "Филин-1"

Конструкция прибора позволят производить регулировку межзрачкового расстояния и диоптрий под особенности каждого оператора, рассказали в КБ "Астрон"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали первые отечественные FPV-очки, обеспечивающие воспроизведение видеоизображения с камер беспилотных летательных аппаратов в режиме от первого лица. Об этом ТАСС сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро (КБ) "Астрон".

"ООО "ОКБ "Сокол", дочерняя компания ОКБ "Астрон", разработало наголовное телевизионное устройство "Филин-1". Это первые отечественные FPV-очки, они обеспечивают воспроизведение видеоизображения с камер БПЛА в режиме от первого лица и применения их оператором в контуре управления", - заявили в организации.

При создании FPV-очков учитывались особенности эксплуатации в ходе ведения боевых действий. "В отличие от устройств, предназначенных для спорта и развлечений, все комплектующие используемые в составе подобраны с учетом работы в широком диапазоне температур. Конструкция очков позволят производить регулировку межзрачкового расстояния и диоптрий под особенности каждого оператора", - отметили в конструкторском бюро.

В организации уточнили, что функционал и комплектность очков позволяет оператору работать как на открытом пространстве, так и из-за укрытий, внутри техники и сооружений с использованием выносной универсальной антенны, обеспечивая удаление от приемо-передающих устройств и защиту оператора.

Новая разработка направлена на совершенствование технических возможностей ударно-разведывательного тепловизионного комплекса с интеллектуальной аналитикой "Блокпост-4Т", который был разработан в КБ и в настоящее время применяется в зоне спецоперации. "Комплекс "Блокпост-4Т", состоящий из наземных тепловизионных камер с встроенной аналитикой для обнаружения цели, а также беспилотной тепловизионной системы для доразведки, в настоящее время производится предприятием серийно", - подчеркнули в КБ.