Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

Также уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки ВС РФ на купянском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск "Запад", используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки", - сказал Зыбинский.

"Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области", - сказал Зыбинский.

Он уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.