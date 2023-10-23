23 октября, 02:00,
обновлено 23 октября, 02:02
Военная операция на Украине

Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Также уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки ВС РФ на купянском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск "Запад", используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки", - сказал Зыбинский.

"Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области", - сказал Зыбинский.

Он уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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