В Ростехе рассказали об улучшенной версии робота-сапера "Шмель"

Машина способна выдержать минимум два подрыва на пехотных минах мощностью 200 г каждая в тротиловом эквиваленте, показали тесты проекта "Наш краш"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Улучшенная версия робота-сапера МГР-4 "Шмель", созданного ВНИИ "Сигнал" и Ковровским электромеханическим заводом (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), может выдержать минимум два подрыва на пехотных минах мощностью 200 г каждая в тротиловом эквиваленте. Об этом свидетельствуют результаты испытаний, продемонстрированные в проекте Ростеха "Наш краш" в Telegram-канале госкорпорации.

Так, машина выдержала два подрыва взрывчатки массой 75 и 200 г под тралом, в результате чего вылетел один из его молотков. Еще 200 г взрывчатки разместили под гусеницей машины, но после подрыва трак не утратил целостность и машина смогла продолжить движение. При этом в ходе испытаний смоделировали ситуацию, в которой машина потеряла бы одну из двух гусениц и застряла в грунте. "Шмель" смог преодолеть бездорожье.

МГР-4 "Шмель" - модернизация роботизированного комплекса разминирования, созданного на базе минипогрузчика Ant-1000. Робот-сапер оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин.

Машину модернизировали по результатам испытаний на полигоне МЧС. В ней отсутствуют кабина и все системы ручного управления. Усовершенствован пульт управления, ставший более удобным, время его работы было увеличено. Изменения коснулись и рабочего органа робота-сапера. В модернизированном образце используется минный трал с увеличенной глубиной рыхления грунта до 250 мм, заменена форма ударных молотков, скорректирована длина цепи.

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. В госкорпорации отмечают, что создают экстремальные условия для проверки продукции.