23 октября, 06:20
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что российские силы оттеснили ВСУ в районе ж/д ветки под Артемовском

По словам советника главы республики Яна Гагина, из-за непрерывных ударов российской артиллерии на этом участке фронта ВСУ понесли серьезные потери в личном составе и технике

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Российские силы оттеснили украинские подразделения в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска (украинское название - Бахмут).

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Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги. Этот участок фронта является ключевым на южном фланге Артемовска", - сказал Гагин.

Он добавил, что из-за непрерывных ударов российской артиллерии на этом участке фронта ВСУ понесли серьезные потери в личном составе и технике. 

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