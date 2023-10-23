Умер бывший статс-секретарь - первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов

Ему было 76 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бывший статс-секретарь - первый замминистра обороны РФ (2001-2004), генерал армии Игорь Пузанов умер 22 октября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Вечером 22 октября после тяжелой, продолжительной болезни на 77-м году жизни скончался бывший статс-секретарь - первый заместитель министра обороны РФ, член комитета Госдумы по обороне, генерал армии Игорь Евгеньевич Пузанов", - сказал Дерябин.