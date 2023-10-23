Силы РФ за сутки уничтожили лодку и две позиции ВСУ на херсонском направлении

По словам представителя оперативных служб региона, также уничтожены около 20 украинских солдат

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили лодку и две позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. По его данным, уничтожены около 20 украинских солдат.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены лодка в русле реки Днепр (потери ВСУ в живой силе: пять погибших); позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Днепровское (потери ВСУ в живой силе: семь погибших и двое раненых); позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Понятовка (потери ВСУ в живой силе: пять погибших и трое раненых)", - сообщил он.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, на каховском направлении - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" с боекомплектом.