23 октября, 08:28
Военная операция на Украине

Силы РФ за сутки уничтожили лодку и две позиции ВСУ на херсонском направлении

По словам представителя оперативных служб региона, также уничтожены около 20 украинских солдат

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили лодку и две позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. По его данным, уничтожены около 20 украинских солдат.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены лодка в русле реки Днепр (потери ВСУ в живой силе: пять погибших); позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Днепровское (потери ВСУ в живой силе: семь погибших и двое раненых); позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Понятовка (потери ВСУ в живой силе: пять погибших и трое раненых)", - сообщил он.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, на каховском направлении - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" с боекомплектом. 

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