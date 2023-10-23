Волновой и подводный глайдеры разработки "Океаноса" успешно прошли испытания

Как отметили на предприятии, это открывает реальные перспективы для перехода к методам оперативной океанологии на базе российской техники и технологий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. АО "Научно-производственное предприятие подводных технологий (НПП ПТ) "Океанос" успешно испытало в 2023 году волновой и подводный глайдеры собственной разработки. Об этом сообщили на предприятии.

"АО "НПП ПТ "Океанос" приняло участие в первой научно-практической конференции "Технические средства океанографии. Настоящее и будущее", проводившейся Управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации. На конференции было отмечено успешное применение экспериментальных образцов волнового и подводного глайдеров разработки АО "НПП ПТ "Океанос", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что "Океанос" и СПбГМТУ представили совместный доклад, посвященный проблематике разработки и опытной эксплуатации морских робототехнических средств типа "глайдер" на примере опытной эксплуатации в 2023 году экспериментальных образцов волнового и подводного глайдеров собственного производства, проходившей в акваториях Балтийского (Финский залив), Баренцевого (Кольский залив) и Белого морей (Кандалакшский залив), а также Ладожского озера с использованием отечественной океанологической и экологической сенсорики брэнда NAECO.

Как отметили в АО "НПП ПТ "Океанос", полученные результаты открывают реальные перспективы перед отечественной океанографией к переходу к методам оперативной океанологии на базе исключительно российской техники и технологий не в отдаленной перспективе, а в самое ближайшее время. Кроме того, успешное подтверждение функционирования отечественных глайдерных систем открывает уникальную возможность обеспечения надежной валидации данных дистанционного зондирования земли в высокоширотных акваториях для действующих и разворачиваемых орбитальных группировок российских искусственных спутников земли.