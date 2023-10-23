Рогов рассказал о продвижении сил РФ на 500 м в районе села Приютного

Председатель движения "Мы вместе с Россией" сообщил, что также они успешно контратаковали в районе села Полтавка

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Российские силы провели успешную контратаку на времевском направлении, продвинувшись вперед на 500 м у села Приютного в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На времевском направлении у нас успехи. Наши провели успешные контратаки и продвинулись вперед. [Глубина продвижения составила] где-то около полукилометра в районе Приютного", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, российские силы, по его словам, успешно контратаковали в районе села Полтавка в Запорожской области. Там продвижение составило около 200 м.

Рогов также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пытались прорваться в сторону села Новодонецкого. "Там у них никаких успехов нет, все атаки отбиты", - отметил он.

21 октября начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил, что силы РФ отразили атаку ВСУ в районе Приютного, а также сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на южнодонецком направлении.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.