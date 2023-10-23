МО РФ заявило об уничтожении средствами ПВО 19 украинских беспилотников

По данным ведомства, всего с начала проведения СВО уничтожено 508 самолетов, 253 вертолета и 8 176 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 508 самолетов, 253 вертолета, 8 176 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 882 танка и других боевых бронированных машин, 1 169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 583 единицы специальной военной автомобильной техники.