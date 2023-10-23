23 октября, 12:06,
обновлено 23 октября, 12:27
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве рассказали, что потери ВСУ составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и 3 боевые бронированные машины", - уточнили в оборонном ведомстве. 

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