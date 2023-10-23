Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов управления двух полков ВСУ

В ведомстве рассказали, что ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 153 районах

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки поразили пункты управления двух полков украинских вооруженных сил (ВСУ) и нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 153 районах. Такие данные привели в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 153 районах", - говорится в сообщении ведомства о ходе специальной военной операции.

Кроме того, поражены три пункта управления: 53-й механизированной бригады, 15-го полка нацгвардии и 38-го зенитного ракетного полка ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Ингулец Херсонской области.