23 октября, 12:11,
обновлено 23 октября, 12:22
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 160 военнослужащих

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 160 военнослужащих. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ у Угледара, Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 160 военнослужащих и 3 автомобиля. 

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