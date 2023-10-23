Истребители МиГ-31 Северного флота провели воздушный "бой" в стратосфере над Арктикой

Экипажи истребителей действовали на высоте более 15 тыс. м и скоростях около 2,1 тыс. км/ч

МУРМАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Истребители МиГ-31 Северного флота отработали "уничтожение" самолета условного противника, незаконно проникшего в воздушное пространство России, в ходе учебных полетов. Они прошли на высоте свыше 15 тыс. м в небе над территорией Арктической зоны РФ, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи истребителей действовали на высоте более 15 тыс. м и скоростях около 2,1 тыс. км/ч. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.

"В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ", - отметили в пресс-службе флота.